Президент Израиля выразил Мексике сожаления по поводу твита Нетаниягу со словами «Трамп прав» о стене на границе

По сообщению пресс-службы Ривлина, в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето израильский президент назвал случившееся недоразумением и выразил уверенность, что страны смогут «оставить в прошлом этот вопрос».

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил Мексике сожаления по поводу твита со словами «президент Трамп прав», который премьер-министр Биньямин Нетаниягу написал после подписания указа о строительстве стены на американо-мексиканской границе.

25 января президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. На следующий день президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил встречу с Трампом, которая должна была пройти 31 января в Вашинтоне.

28 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу написал в твиттере, что «президент Трамп прав». «Я построил стену на южной границе Израиля. Это остановило нелегальную иммиграцию. Большой успех, отличная идея», — написал он.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 28, 2017

Президент Мексики потребовал от Израиля извинений за слова премьер-министра. Нетаниягу заявил, что не комментировал отношения Мексики и США, а говорил лишь о достоинствах израильской стены и об одобрении ее Трампом.