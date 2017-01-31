Омбудсмен Москалькова назвала недопустимой экстрадицию блогера Лапшина из Белоруссии в Азербайджан

«Считаю недопустимой выдачу с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджанскую Республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина», — заявила она. Она отметила, что Конституция РФ запрещают выдачу россиян другому государству.

«Вместе с тем, хотелось бы напомнить российским гражданам, выезжающим за рубеж, о необходимости изучать и соблюдать законодательство иностранных государств», — добавила уполномоченный.

Александр Лапшин — блогер и путешественник, гражданин РФ, Украины и Израиля. Азербайджан объявил его в международный розыск за нарушение закона о границе и миграционного кодекса — блогер был внесен в «черный список» из-за посещения непризнанного Нагорного Карабаха, но затем все-таки въехал в Азербайждан, использовав украинский паспорт, где его имя записано как «Олександр».

Лапшин был задержан в Белоруссии в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. В январе власти Белоруссии решили выдать его этой стране; его адвокатам пока не удалось обжаловать это решение. Против выдачи Лапшина выступили власти России и Израиля; кампания в его поддержку была организована в Армении.