НАК объявил о предотвращении теракта на чемпионате мира по хоккею в Москве
Российские спецслужбы предотвратили попытку теракта во время чемпионата мира по хоккею, который прошел в Москве в мае 2016 года. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
Боевики, планировавшие устроить теракт, сообщил Кулягин, были задержаны 2 мая — за четыре дня до начала турнира. Другие подробности спецоперации представитель руководства НАК разглашать не стал.
Чемпионат мира по хоккею прошел в Москве в 2016 году с 6 по 22 мая.