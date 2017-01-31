НАК объявил о предотвращении теракта на чемпионате мира по хоккею в Москве

Российские спецслужбы предотвратили попытку теракта во время чемпионата мира по хоккею, который прошел в Москве в мае 2016 года. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

Боевики, планировавшие устроить теракт, сообщил Кулягин, были задержаны 2 мая — за четыре дня до начала турнира. Другие подробности спецоперации представитель руководства НАК разглашать не стал.