Минобороны предложило одеть в форму руководителей предприятий ВПК

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил ввести единую форму одежды со знаками отличия для руководящего состава предприятий оборонно-промышленного комплекса, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что в форме руководители оборонных предприятий будут появляться на мероприятиях, проводимых Минобороны.

По данным издания, вопрос о форме для гражданских сотрудников ВПК встал летом 2016 года, когда Минобороны провело единый день военной приемки. Во время докладов по видеосвязи военные выступали в форме, а главы и сотрудники предприятий были в гражданской одежде — от костюмов до маек

По словам источника издания в Минобороны, это вызвало у министра «непонимание», и вопрос о введении единого стандарта одежды «для оборонщиков» был вынесен на коллегию.

Предложения по форменной одежде для руководства предприятий ВПК были представлены в декабре. Предполагается, что такая форма будет похожа на повседневные костюмы для российских военнослужащих. Форму предлагается сделать черного цвета. На груди справа будет размещена плашка с наименованием организации, а на правом плече — нарукавный знак с эмблемой компании.

Сергей Шойгу предложенные варианты формы поддержал, сообщили источники издания.

Официальные представители предприятий оборонно-промышленного комплекса комментировать сообщения о введении формы отказались. Комментарии Минобороны изданию получить также не удалось.