Кремль создаст фонд для подготовки к выборам в регионах

РБК
13:35, 31 января 2017
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В Кремле разрабатывают идею нового фонда для курирования региональных выборов. Об этом рассказали источники РБК, близкие к администрации президента.

Новая структура, как отмечается, будет заниматься аналитическим сопровождением региональных кампаний, их мониторингом, а также предоставлением консультационных услуг.

За создание фонда отвечает замглавы управления внутренней политики Александр Харичев. До прихода в администрацию президента Харичев курировал работу с регионами в «Росатоме», руководителя которого Сергея Кириенко в октябре 2016 года назачили первым замглавы кремлевской администрации.

По словам источников РБК, к работе фонда привлекут политтехнолога Глеба Кузнецова. Сам Кузнецов заявил, что «впервые слышит» о фонде, а с подобными предложениями к нему не обращались.

В декабре 2016 года источники телеканала «Дождь» рассказали, что внутриполитический блок АП готовит списки губернаторов, которых нужно заменить. Тогда же появилась информация, что под началом Кириенко будет организовано подразделение, отвечающее за выборы в регионах.
Помимо этого Кремль, как рассказывали источники, планирует реформировать «Молодую гвардию „Единой России“» к президентским выборам. Структура будет использована для работы со студентами.

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