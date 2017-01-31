Кремль создаст фонд для подготовки к выборам в регионах

В Кремле разрабатывают идею нового фонда для курирования региональных выборов. Об этом рассказали источники РБК, близкие к администрации президента.

Новая структура, как отмечается, будет заниматься аналитическим сопровождением региональных кампаний, их мониторингом, а также предоставлением консультационных услуг.

За создание фонда отвечает замглавы управления внутренней политики Александр Харичев. До прихода в администрацию президента Харичев курировал работу с регионами в «Росатоме», руководителя которого Сергея Кириенко в октябре 2016 года назачили первым замглавы кремлевской администрации.

По словам источников РБК, к работе фонда привлекут политтехнолога Глеба Кузнецова. Сам Кузнецов заявил, что «впервые слышит» о фонде, а с подобными предложениями к нему не обращались.