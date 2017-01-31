Индия впервые экстрадировала объявленного в розыск россиянина. Его подозревают в хищении 123 миллионов рублей
Правоохранительные органы Индии впервые выдали России объявленного в розыск по линии Интерпола, объявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Экстрадированный россиянин — Антон Скрябин — подозревается в присвоении 123 миллионов рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По данным следствия, Скрябин в 2013–2014 года, занимая пост председателя правления кредитного потребительского кооператива, похитил вверенные ему денежные средства и скрылся.
В 2015 году он был объявлен Россией в розыск по линии Интерпола, а в июне 2016 года Скрябин был задержан на территории Индии.
Данная депортация стала первой, осуществленной в Россию из Индии за время членства нашей страны в Интерполе.
СССР был принят в Интерпол в 1990 году. Россия как правопреемница Советского Союза входит в Интерпол с 1991 года.