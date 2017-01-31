ФАС раскрыла картельный сговор при госзакупках жизненно важных лекарств

ФАС
19:58, 31 января 2017
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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщило о раскрытии картельного сговора при закупках лекарств госучреждениями на общую сумму более 403 миллионов рублей.

По утверждению ведомства, в сговор вступили компании БСС и АМТ. В результате на 107 аукционах начальная цена оказалась снижена незначительно (в большинстве случаев — менее чем на 1 процент).

«В силу отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками, государственные и медицинские учреждения были вынуждены закупать лекарственные препараты по завышенным ценам», — заявили в ФАС.

Среди закупавшихся лекарств были и жизненно важные препараты, в том числе инсулин и лекарства для лечения рака. Торги проходили в 11 регионах.

В настоящее время готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье [«ограничение конкуренции»] 178 УК РФ.

ФАС
На аукционах на поставку лекарств в качестве начальной цены устанавливается максимальная цена, которая определяется на основе государственного реестра предельных отпускных цен. Побеждает на аукционе тот, кто предложил наименьшую цену. Как пишут «Ведомости», зачастую в торгах участвует один поставщик, и в результате контракт заключается по максимальной цене.
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