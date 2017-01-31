ФАС раскрыла картельный сговор при госзакупках жизненно важных лекарств
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщило о раскрытии картельного сговора при закупках лекарств госучреждениями на общую сумму более 403 миллионов рублей.
По утверждению ведомства, в сговор вступили компании БСС и АМТ. В результате на 107 аукционах начальная цена оказалась снижена незначительно (в большинстве случаев — менее чем на 1 процент).
«В силу отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками, государственные и медицинские учреждения были вынуждены закупать лекарственные препараты по завышенным ценам», — заявили в ФАС.
Среди закупавшихся лекарств были и жизненно важные препараты, в том числе инсулин и лекарства для лечения рака. Торги проходили в 11 регионах.
В настоящее время готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье [«ограничение конкуренции»] 178 УК РФ.