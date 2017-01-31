Число просроченных ипотечных кредитов в России выросло за год на 40 процентов

Самый высокий рост просроченной задолженности в количественном выражении пришелся в 2016 году на ипотечные кредиты, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ), входящее в число крупнейших в России.

С начала года, по данным ОКБ, число просроченных (с первого дня) ипотечных кредитов увеличилось на 39 процентов, до 114,1 тысячи штук. По кредитам наличными рост составил 10 процентов, по автокредитам — 17 процентов.

Количество ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, увеличилось, по подсчетам ОКБ, на 20 процентов, до 42,3 тысячи штук. Другие крупнейшие участники рынка бюро кредитных историй (БКИ) также зафиксировали рост в этом сегменте просроченных кредитов — БКИ «Эквифакс» — на 21 процент, НБКИ — на 4,3 процента.

В крупнейших банках, работающих на рынке ипотечного кредитования, пишет «Коммерсант», заявили, что не наблюдают роста просрочки, отказавшись при этом приводить конкретные цифры.