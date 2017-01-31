Чемпиона Игр в Сочи по бобслею Труненкова дисквалифицировали за допинг

Федерация бобслея России дисквалифицировала Дмитрия Труненкова на четыре года после того, как в его пробах обнаружили допинг. Об этом говорится в сообщении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация Труненкова отсчитывается от 19 апреля 2016 года. В августе 2016 года было объявлено, что Труненков завершил карьеру.