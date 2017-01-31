Чемпиона Игр в Сочи по бобслею Труненкова дисквалифицировали за допинг
Федерация бобслея России дисквалифицировала Дмитрия Труненкова на четыре года после того, как в его пробах обнаружили допинг. Об этом говорится в сообщении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация Труненкова отсчитывается от 19 апреля 2016 года. В августе 2016 года было объявлено, что Труненков завершил карьеру.
Труненков выиграл золото на Олимпийский играх 2014 года в Сочи в составе мужской четверки. Президент федерации Александр Зубков заявил «Интерфаксу», что дисквалификация не имеет отношения к Олимпиаде, нарушения были выявлены в 2016 году.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство объявило, что у двух золотых медалистов Сочи-2014 обнаружили в пробах такое количество соли, которое не может присутствовать в моче здорового человека.
Имена атлетов не назывались, но «Медуза» выяснила, что речь идет об Александре Зубкове и Алексее Воеводе, которые выступали в одном экипаже с Труненковым. Зубков и Воевода отвергли все обвинения в употреблении запрещенных веществ.