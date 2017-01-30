В Москве пройдет лекция Екатерины Шульман о государственниках и демократии

В 20:00 31 января в московском DI Telegraph пройдет лекция политолога Екатерины Шульман «Зомби-государственник. Почему правительство — не единственный европеец». Лекция проводится в рамках цикла лекций «Зомби-идеи», которые проводит просветительский проект InLiberty при поддержке «Медузы».

В лекции речь пойдет о идеях, согласно которым государство — проводник прогресса и благодетель, а вот выбор народа надо ограничивать, иначе оно выберет чудовище. «Эта картина времен просвещенного абсолютизма», — говорится в анонсе лекции.

Лекция бесплатна, но чтобы на нее попасть, необходимо зарегистрироваться.