Суд разрешил «Новой газете» опубликовать переписку адвоката из «дела Магнитского»

Басманный суд Москвы отклонил иск адвоката Андрея Павлова, который пытался добиться запрета на публикацию его переписки с сотрудниками правоохранительных органов. Иск был подан к «Новой газете» и журналистам Роману Анину и Олесе Шмагун. На время разбирательства суд обязал ответчиков не публиковать переписку, теперь обеспечительные меры сняты.

Павлов занимался арбитражными делами компаний, ранее принадлежавших фонду Hermitage Capital. Адвокат представлял интересы Виктора Маркелова — рабочего лесопилки, на имя которого были переоформлены эти компании. Переписка адвоката, попавшая в распоряжение журналистов, станет частью расследования о некоторых уголовных делах, которые ведет МВД.

В суде Павлов жаловался на нарушение тайны переписки и адвокатской тайны, а также закона о персональных данных. Он утверждал, что письма попали к журналистам незаконным путем. Анин и Шмагун заявили, что получили эти материалы от третьих лиц.