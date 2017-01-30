Суд разрешил «Новой газете» опубликовать переписку адвоката из «дела Магнитского»

Новая газета
12:48, 30 января 2017
Надежный источник

Басманный суд Москвы отклонил иск адвоката Андрея Павлова, который пытался добиться запрета на публикацию его переписки с сотрудниками правоохранительных органов. Иск был подан к «Новой газете» и журналистам Роману Анину и Олесе Шмагун. На время разбирательства суд обязал ответчиков не публиковать переписку, теперь обеспечительные меры сняты.

Павлов занимался арбитражными делами компаний, ранее принадлежавших фонду Hermitage Capital. Адвокат представлял интересы Виктора Маркелова — рабочего лесопилки, на имя которого были переоформлены эти компании. Переписка адвоката, попавшая в распоряжение журналистов, станет частью расследования о некоторых уголовных делах, которые ведет МВД.

В суде Павлов жаловался на нарушение тайны переписки и адвокатской тайны, а также закона о персональных данных. Он утверждал, что письма попали к журналистам незаконным путем. Анин и Шмагун заявили, что получили эти материалы от третьих лиц.

«Новая газета» предоставила суду исчерпывающие доказательства того, что журналисты законно добыли указанную информацию, так как письма с электронного ящика Павлова длительное время находились в открытом доступе в сети интернет. «Новая газета» также указывала на то, что переписка Павлова с представителями правоохранительных органов, где, помимо прочего, обсуждались детали судебных разбирательств, имеет общественную значимость.

Новая газета
Юрист Сергей Магнитский занимался расследованием хищения 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета. Деньги были украдены путем возврата налогов компаниям, которые ранее принадлежали фонду Hermitage Capital. Предполагается, что к хищению были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году он умер в СИЗО.
Журналисты Роман Анин и Олеся Шмагун, в частности, занимались расследованиями на основе материалов так называемого «Панамского архива» — документов компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации офшоров.
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