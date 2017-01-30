Израиль отказался согласовать рейсы из Жуковского

Власти Израиля отказались согласовать рейсы в Тель-Авив из подмосковного Жуковского, сославшись на превышение квоты полетов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.

Причиной спора между Россией и Израилем стал статус аэропорта, который формально расположен в Московской области, но иностранными государствами воспринимается как часть московского авиаузла. При этом все квоты Москвы на международные перелеты по популярным направлениям заполнены.

«Уральские авиалинии» уже начали продажу билетов на рейсы из Жуковского до Тель-Авива, которые должны начаться с 19 марта. В Минтрансе России рассказали, что о результатах переговоров с Израилем будет объявлено позднее.