ФАС завела дело на «Мегафон» из-за роста тарифов на роуминг за рубежом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора сотовой связи «Мегафон» за повышение тарифов в роуминге.
С 12 декабря, говорится в сообщении на сайте ФАС, «Мегафон» увеличил базовые тарифы на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям. Рост, по данным антимонопольного ведомства, составил от 20 до 2200 процентов от ранее установленных тарифов.
«Другие операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи — роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали», — говорится в заявлении ФАС.
Дело назначено к рассмотрению на 6 марта 2017 года.
В конце октября 2016 года «Мегафон» и МТС — изменили правила взимания платы с абонентов за пользование роумингом внутри России. «Мегафон», в частности, закрыл для новых подключений опцию «Соседние страны». Эксперты тогда объяснили такое решение желанием операторов повысить средний счет абонента.
Также в октябре «Ведомости» сообщали о предстоящем увеличении платы за роуминг абонентов российских компаний в Европе. С середины 2017 года, напоминало издание, внутри ЕС для местных операторов будет отменена плата за роуминг. Чтобы компенсировать финансовые потери, европейские операторы планируют поднять цены на роуминг для компаний, работающих вне ЕС. Представители «Мегафона» тогда заявили, что получили уведомление от европейских партнеров об изменении платы.