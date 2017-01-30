ФАС завела дело на «Мегафон» из-за роста тарифов на роуминг за рубежом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора сотовой связи «Мегафон» за повышение тарифов в роуминге.

С 12 декабря, говорится в сообщении на сайте ФАС, «Мегафон» увеличил базовые тарифы на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям. Рост, по данным антимонопольного ведомства, составил от 20 до 2200 процентов от ранее установленных тарифов.

«Другие операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи — роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали», — говорится в заявлении ФАС.