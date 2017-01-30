Эмма Стоун получила награду Гильдии киноактеров за роль в «Ла-Ла Ленде»

Лучшей актрисой второго плана стала Виола Дэвис, сыгравшая в «Оградах». За лучшую мужскую роль второго плана награду получил Махершала Али за «Лунный свет».

В номинации «лучший актер», на церемонии вручения премий гильдии, прошедшей 29 января, награда досталась Дензелу Вашингтону за работу в фильме «Ограды».

Гильдия киноактеров признала лучшей актрисой Эмму Стоун за роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд».

Стоун, Дэвис, Вашингтон и Али претендуют на «Оскар» в соответствующих номинациях. «Скрытые фигуры» выдвинуты на соискание премии Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм».

Члены Гильдии киноактеров участвуют в голосовании по выбору победителей в «актерских» номинациях «Оскара». Зачастую обладатели премии Гильдии за эти же роли получают и «Оскар».

«Ла-Ла Ленд» выдвинут на «Оскар-2017» в 13 категориях, причем в номинации «Лучшая песня» представлены две композиции из этого мюзикла.

Церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в Лос-Анджелесе вечером 26 февраля по местному времени.