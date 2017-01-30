Бывший премьер Вальс проиграл президентские праймериз во Франции

Кандидатом на президентских выборах во Франции от социалистов станет бывший министр образования Бенуа Амон. Он набрал почти 59 процентов голосов во втором туре праймериз.

Амон победил во втором туре бывшего премьер-министра Мануэля Вальса (41%), который до первого тура 22 января считался фаворитом праймериз социалистов. В первом туре Вальс также занял второе место с 31 процентом голосов против 36 у Амона.