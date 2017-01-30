Бывший премьер Вальс проиграл президентские праймериз во Франции
Кандидатом на президентских выборах во Франции от социалистов станет бывший министр образования Бенуа Амон. Он набрал почти 59 процентов голосов во втором туре праймериз.
Амон победил во втором туре бывшего премьер-министра Мануэля Вальса (41%), который до первого тура 22 января считался фаворитом праймериз социалистов. В первом туре Вальс также занял второе место с 31 процентом голосов против 36 у Амона.
Действующий президент Франсуа Олланд, который также представляет Социалистическую партию, отказался идти на второй срок из-за низкой поддержки избирателей.
Фаворитом предстоящих президентских выборов называют Франсуа Фийона — кандидата от «Республиканцев». Его главным соперником станет лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.
По последним опросам о предпочтениях избирателей в первом туре, Ле Пен лидирует с 25 процентами голосов. Второе место делят Фийон (22%) и кандидат движения «Вперед!» Эммануэль Макрон (21%). У кандидата от социалистов Амона только 15 процентов голосов опрошенных.
Если Ле Пен выйдет во второй тур, то, согласно опросам, избиратели готовы отдать победу ее сопернику — либо Фийону, либо Макрону.