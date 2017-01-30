Британский банк передумал закрывать счета телеканала RT
Банк NatWest не будет закрывать счета телеканала Russia Today в Великобритании. Об этом сообщил ТАСС руководитель британского вещания RT Николай Богачихин.
О решении не закрывать счета, пояснил Богачихин, банк уведомил телеканал на прошлой неделе. По каким причинам NatWest решил сохранить счета RT, не сообщается.
«NatWest проинформировал нас, что счета RT в Великобритании не закрывают. На прошлой неделе банк прислал нам письмо об этом», — сказал Богачихин.
Руководство Russia Today в октябре 2016 года объявило, что банк NatWest, входящий в группу The Royal Bank of Scotland, уведомил британскую редакцию телеканала о закрытии счетов. Предполагалось, что счета RT будут закрыты к концу декабря.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя решение банка NatWest закрыть счета RT, предположил, что банк действовал не по собственной инициативе. «Никакой банк таких решений самостоятельно принять не мог», — заявил Лавров.
В посольстве РФ тогда назвали решение банка «политическим», а представитель МИД России по вопросам прав человека Константин Долгов назвал ситуацию со счетами RT проявлением «цензуры и политики двойных стандартов».
В The Royal Bank of Scotland, в свою очередь, в октябре 2016 года сообщили, что изучают ситуацию со счетами RT и продолжают переговоры с телеканалом.