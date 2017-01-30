Британский банк передумал закрывать счета телеканала RT

О решении не закрывать счета, пояснил Богачихин, банк уведомил телеканал на прошлой неделе. По каким причинам NatWest решил сохранить счета RT, не сообщается.

Банк NatWest не будет закрывать счета телеканала Russia Today в Великобритании. Об этом сообщил ТАСС руководитель британского вещания RT Николай Богачихин.

«NatWest проинформировал нас, что счета RT в Великобритании не закрывают. На прошлой неделе банк прислал нам письмо об этом», — сказал Богачихин.

Руководство Russia Today в октябре 2016 года объявило, что банк NatWest, входящий в группу The Royal Bank of Scotland, уведомил британскую редакцию телеканала о закрытии счетов. Предполагалось, что счета RT будут закрыты к концу декабря.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя решение банка NatWest закрыть счета RT, предположил, что банк действовал не по собственной инициативе. «Никакой банк таких решений самостоятельно принять не мог», — заявил Лавров

В посольстве РФ тогда назвали решение банка «политическим», а представитель МИД России по вопросам прав человека Константин Долгов назвал ситуацию со счетами RT проявлением «цензуры и политики двойных стандартов».

В The Royal Bank of Scotland, в свою очередь, в октябре 2016 года сообщили, что изучают ситуацию со счетами RT и продолжают переговоры с телеканалом.