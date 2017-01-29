«Вест Хэм» объявил о переходе Димитри Пайета в «Марсель». Игрок отказывался выходить на поле и требовал отпустить его

«Вест Хэм»
16:54, 29 января 2017
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Английский футбольный клуб «Вест Хэм» объявил о достижении договоренности о переходе полузащитника Димитри Пайета во французский «Марсель».

Сумма трансфера составит 25 миллионов фунтов (более 29 миллионов евро).

Димитри Пайет перешел из «Марселя» в «Вест Хэм» летом 2015 года и стал одной из главных звезд клуба. В январе 2017-го главный тренер английской команды Славен Билич сообщил, что футболист, ранее подписавший контракт на пять лет, отказывается выходить на поле — как оказалось, из-за отказа «Вест Хэма» продать его обратно в «Марсель».
Поведение Пайета стал одной из самых обсуждаемых тем британской прессы в январе; в интернете получил распространение слух, что футболист пригрозил покалечить себя, если его не продадут (новость оказалась фейком).
«Марсель» сделал «Вест Хэму» несколько предложений начиная с 20 миллионов фунтов. Английский клуб требовал за футболиста сперва 40, затем 30 миллионов фунтов.

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