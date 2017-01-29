«Вест Хэм» объявил о переходе Димитри Пайета в «Марсель». Игрок отказывался выходить на поле и требовал отпустить его
Английский футбольный клуб «Вест Хэм» объявил о достижении договоренности о переходе полузащитника Димитри Пайета во французский «Марсель».
Сумма трансфера составит 25 миллионов фунтов (более 29 миллионов евро).
West Ham United can confirm that a £25m fee has today been agreed for the transfer of Dimitri Payet to Olympique de Marseille#COYI pic.twitter.com/U99Cl6cEdO— West Ham United (@WestHamUtd) January 29, 2017
Димитри Пайет перешел из «Марселя» в «Вест Хэм» летом 2015 года и стал одной из главных звезд клуба. В январе 2017-го главный тренер английской команды Славен Билич сообщил, что футболист, ранее подписавший контракт на пять лет, отказывается выходить на поле — как оказалось, из-за отказа «Вест Хэма» продать его обратно в «Марсель».
Поведение Пайета стал одной из самых обсуждаемых тем британской прессы в январе; в интернете получил распространение слух, что футболист пригрозил покалечить себя, если его не продадут (новость оказалась фейком).
«Марсель» сделал «Вест Хэму» несколько предложений начиная с 20 миллионов фунтов. Английский клуб требовал за футболиста сперва 40, затем 30 миллионов фунтов.