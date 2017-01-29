В Хасавюрте убиты три боевика

В городе Хасавюрт в Дагестане в ходе спецоперации убиты три боевика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

«Спецоперация пока не завершена. Дом, где укрывались боевики, практически сгорел», — рассказал источник агентства.

Боевики были блокированы в частном доме в Хасавюрте утром 29 января. Ранее сообщалось, что в городе введен режим контртеррористической операции.

Источник «Интерфакса» рассказывал, что с заблокированными в доме боевиками велись переговоры; позже сообщалось, что силовики пошли на штурм дома.

В чем подозревались убитые боевики, источники не уточняют.