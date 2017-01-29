Гильдия продюсеров США вручила приз за лучший фильм «Ла-Ла Ленду»
В Лос-Анджелесе 28 января прошла церемония вручения премии Гильдии продюсеров США. Награду за лучший кинофильм получили продюсеры фильма «Ла-Ла Ленд» Фред Бергер, Джордж Хоровиц и Марк Платт.
Лучшим анимационным фильмом был признан «Зверополис». Фильм об О. Джей Симпсоне «О. Джей. Сделан в Америке» (O.J. Made in America) получил приз как лучший документальный фильм.
Награды также получили сериалы «Американская история преступлений» (первый сезон также был посвящен О. Джей Симпсону) и «Атланта».
Фильмы, выигравшие главный приз Гильдии продюсеров США, более чем в половине случаев становились победителями «Оскара». За девять лет эта закономерность была нарушена лишь в 2016 году: тогда продюсеры наградили фильм «Игра на понижение» (The Big Short), а американская киноакадемия — «В центре внимания» (Spotlight).
«Ла-Ла Ленд» в 2017 году номинирован на 13 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм.