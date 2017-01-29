Гильдия продюсеров США вручила приз за лучший фильм «Ла-Ла Ленду»

В Лос-Анджелесе 28 января прошла церемония вручения премии Гильдии продюсеров США. Награду за лучший кинофильм получили продюсеры фильма «Ла-Ла Ленд» Фред Бергер, Джордж Хоровиц и Марк Платт.

Лучшим анимационным фильмом был признан «Зверополис». Фильм об О. Джей Симпсоне «О. Джей. Сделан в Америке» (O.J. Made in America) получил приз как лучший документальный фильм.

Награды также получили сериалы «Американская история преступлений» (первый сезон также был посвящен О. Джей Симпсону) и «Атланта».