ФСБ сообщила об освобождении 16-летней школьницы, захваченной вербовщиком террористов из Дагестана

В Дагестане вербовщик террористической организации три дня силой удерживал 16-летнюю школьницу из Нижнего Новгорода, которая приехала к нему после нескольких месяцев переписки. Об этом сообщает Управление ФСБ по Нижегородской области.

По данным ФСБ, девушка познакомилась с преступником в социальных сетях в августе 2016 года. В ходе переписки он уговаривал ее приехать к нему в Дагестан, рассказывая, что ее «ждет богатое и успешное будущее, если она уедет с ним, а родителям и друзьям она, якобы, не нужна».

Зимой, после ссоры с родственниками и со сверстниками, школьница уехала в Дагестан, где, по ее словам, ее вывезли за город и посадили в сарай, пишет РИА Новости. При этом вербовщик стал «угрожать школьнице расправой, если она не поступит так, как он пожелает».

Родители девушки обратились в правоохранительные органы. Через три дня ее освободили в результате спецоперации. Информации о судьбе вербовщика в сообщении нет.

К какой именно террористической организации принадлежал вербовщик, не уточняется. В ФСБ заявили, что девушка могла оказаться в рядах террористов из «Исламского государства».

В сообщении ТАСС сказано, что это произошло в конце января 2017 года, однако «Интерфакс» и РИА Новости пишут, что события относятся к концу 2016 года.