В Петербурге на Марсовом поле собрались противники и сторонники передачи Исаакиевского собора РПЦ

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле собрались противники и сторонники того, чтобы Исаакиевский собор передали РПЦ. Как сообщает «Фонтанка», число противников оценивается в 500-1000. На акцию сторонников пришло несколько десятков человек.

Депутатам запретили использовать мегафоны на встрече за сохранение музея в Исаакиевском соборе https://t.co/ToLUx0fjNN pic.twitter.com/ZK1Ga9osYN — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) January 28, 2017

Митинг противников проходит в формате встречи с депутатами законодательного собрания, поэтому им запретили использовать мегафоны.

Депутат заксобрания от «Справедливой России» Алексей Ковалев на митинге предложил создать движение «Православные в защиту музея в Исаакиевском соборе».