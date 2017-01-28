В Петербурге на Марсовом поле собрались противники и сторонники передачи Исаакиевского собора РПЦ
В Санкт-Петербурге на Марсовом поле собрались противники и сторонники того, чтобы Исаакиевский собор передали РПЦ. Как сообщает «Фонтанка», число противников оценивается в 500-1000. На акцию сторонников пришло несколько десятков человек.
Депутатам запретили использовать мегафоны на встрече за сохранение музея в Исаакиевском соборе https://t.co/ToLUx0fjNN pic.twitter.com/ZK1Ga9osYN— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) January 28, 2017
Митинг противников проходит в формате встречи с депутатами законодательного собрания, поэтому им запретили использовать мегафоны.
Депутат заксобрания от «Справедливой России» Алексей Ковалев на митинге предложил создать движение «Православные в защиту музея в Исаакиевском соборе».
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в начале января решил передать церкви Исаакиевский собор. Сейчас там музей. Договор о передаче РПЦ оформят до конца 2019 года.
Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области и петербургский Союз ученых выступили против решения администрации города. 13 января в Петербурге прошла акция протеста против передачи собора церкви.