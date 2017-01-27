В России создадут единую базу преступлений для борьбы с искажениями статистики

В России подготовлена федеральная целевая программа «Создание и внедрение государственной автоматизированной системы правовой статистики», которая позволит создать единую базу преступлений. Об этом рассказал начальник управления правовой статистики Генпрокуратуры Олег Инсаров.

Программа рассчитана до 2022 года, ее бюджет по различным сценариям составит от 9,3 до 11 миллиардов рублей. Сейчас проект ФЦП рассматривается правительством.

Основная задача единой базы преступлений — исключение ошибок исполнителей при отслеживании любого уголовного дела от момента возбуждения до судебного решения. Для этого в Следственном комитете, МВД, МЧС, ФСБ, на таможне и во ФСИН установят терминалы, куда надо будет вводить данные о преступлениях. Сейчас эти данные заполняют в бумажной карточке уголовного дела.

В Генпрокуратуре уже разработано программное обеспечение для учета преступлений, с 2015 года оно проходит тестирование в 27 российских регионах.