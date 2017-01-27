В России создадут единую базу преступлений для борьбы с искажениями статистики

Ведомости
07:50, 27 января 2017
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В России подготовлена федеральная целевая программа «Создание и внедрение государственной автоматизированной системы правовой статистики», которая позволит создать единую базу преступлений. Об этом рассказал начальник управления правовой статистики Генпрокуратуры Олег Инсаров.

Программа рассчитана до 2022 года, ее бюджет по различным сценариям составит от 9,3 до 11 миллиардов рублей. Сейчас проект ФЦП рассматривается правительством.

Основная задача единой базы преступлений — исключение ошибок исполнителей при отслеживании любого уголовного дела от момента возбуждения до судебного решения. Для этого в Следственном комитете, МВД, МЧС, ФСБ, на таможне и во ФСИН установят терминалы, куда надо будет вводить данные о преступлениях. Сейчас эти данные заполняют в бумажной карточке уголовного дела.

В Генпрокуратуре уже разработано программное обеспечение для учета преступлений, с 2015 года оно проходит тестирование в 27 российских регионах.

За пять лет прокуратура выявила более 5,5 миллиона нарушений при сборе статистики об уголовных делах. В том числе выявлено 5600 случаев фальсификации документов.
Данные криминальной статистики публикуются на специальном портале Генпрокуратуры. Сейчас в Думе рассматривается законопроект о том, чтобы публиковать статистику не только по регионам, но и по муниципальным образованиям. Против такой детализации статистики выступает Следственный комитет.
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