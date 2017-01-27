В Пензе после аварии на ТЭЦ ввели режим чрезвычайной ситуации

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев после аварии на ТЭЦ ввел чрезвычайное положение в регионе. Как пояснил Белозерцев, режим ЧС позволяет «привлекать силы и средства, в том числе и финансовые, и оперативно закупать тот материал, который нужен ремонтным бригадам для решения аварийной ситуации».

Белозерцев уточнил, что ранее он подписал постановление о введении режима повышенной готовности. Он будет сохраняться до особого распоряжения.

Авария на ТЭЦ в Пензе произошла 26 января. Во время ремонтных работ сорвало крышку на подогревателе высокого давления. В результат погиб один человек.

После аварии без тепла остались 75 тысяч человек. Всего в городе проживает полмиллиона человек.