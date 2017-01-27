В Белом доме предложили построить стену на границе за счет 20-процентного налога на импорт из Мексики

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность строительства стены на границе с Мексикой за счет введения 20-процентного налога на импорт из этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По словам Спайсера, это позволит собирать по «10 миллиардов долларов в год и с легкостью заплатить за стену». Он добавил, введение налога рассматривается как часть «всеобъемлющей налоговой реформы».

Впоследствии Спайсер заявил, что введение налога на импорт — не окончательное предложение Белого дома, а лишь одно из возможных решений.