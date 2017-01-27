ЦБ проверит всех своих сотрудников на профпригодность

Ведомости
07:19, 27 января 2017
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Банк России проведет проверку на профпригодность всех своих сотрудников, как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях, пишут «Ведомости».

Проверка, по словам официальных представителей ЦБ, связана с внедрением новых технологий оценки персонала, результаты которых позволяют обновить программы обучения и развития сотрудников.

По данным источников издания, в первую очередь будет проверена профпригодность сотрудников реформируемых департаментов, в том числе надзорного блока.

В банковском сообществе, рассказали собеседники издания, зачастую возникают вопросы к квалификации сотрудников ЦБ, проводящих проверки. Проверяющие, заявил «Ведомостям» топ-менеджер одного из банков, не понимают суть вопросов, которые задают, а также путают даты.

«Есть понимание, что некоторые после переаттестации могут не остаться работать в ЦБ», — сказал один из собеседников «Ведомостей».

Ведомости
В ЦБ, по данным «Ведомостей», работает около 51,5 тысячи рядовых сотрудников, 1830 высокооплачиваемых специалистов и руководителей, 147 руководителей подразделений, начальников главных управлений и управляющих отделениями.
По российским законам, госслужащие, которые не занимают руководящие должности, должны проходить переаттестацию раз в три года. На сотрудников Банка России это правило формально не распространяется.
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