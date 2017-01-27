ЦБ проверит всех своих сотрудников на профпригодность

Банк России проведет проверку на профпригодность всех своих сотрудников, как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях, пишут «Ведомости».

Проверка, по словам официальных представителей ЦБ, связана с внедрением новых технологий оценки персонала, результаты которых позволяют обновить программы обучения и развития сотрудников.

По данным источников издания, в первую очередь будет проверена профпригодность сотрудников реформируемых департаментов, в том числе надзорного блока.

В банковском сообществе, рассказали собеседники издания, зачастую возникают вопросы к квалификации сотрудников ЦБ, проводящих проверки. Проверяющие, заявил «Ведомостям» топ-менеджер одного из банков, не понимают суть вопросов, которые задают, а также путают даты.