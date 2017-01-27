Суд Лондона приговорил бывшего трейдера «Открытия» к 12 годам. Он похитил 170 миллионов долларов

Ущерб, причиненный ФК «Открытие» действиями Урумова и его сообщников, оценивается более чем в 170 миллионов долларов, сообщает The Financial Times .

Урумов ранее был признан коллегией присяжных виновным в махинациях с бонусами для сотрудников, в мошенничестве со сделками с ценными бумагами Аргентины, а также отмывании денег.

«Мы вполне удовлетворены решением суда, который дал однозначную оценку действиям Урумова, приговорив его к продолжительному тюремному заключению», — приводятся в пресс-релизе слова председателя правления «Открытие Холдинга» Алексея Карахана.

Джордж Урумов, родившийся в России, в 2011 году занял в ФК «Открытие» пост руководителя департамента по торговле инструментами с фиксированной доходностью в Лондоне.

Урумов, как установило следствие, присвоил большую часть из 25 миллионов долларов, которые предназначались для выплат специального вознаграждения сотрудникам, которых он обещал привести в «Открытие» для развития бизнеса.

Кроме того, Урумов организовал покупку аргентинских ценных бумаг в четыре раза дороже их реальной стоимости, указав, что они номинированы в долларах, а не в аргентинских песо. За счет использования такой мошеннической схемы Урумов и Герсамия похитили около 150 миллионов долларов. Эти средства они вывели в офшорные компании и на счета в швейцарских банках и в Восточной Европе.

В октябре 2011 года руководство «Открытия» уволило Урумова, заподозрив его в мошенничестве, в ноябре того же года он был арестован полицией.