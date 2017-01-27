Суд Лондона приговорил бывшего трейдера «Открытия» к 12 годам. Он похитил 170 миллионов долларов
Лондонский суд приговорил бывшего сотрудника финансовой корпорации «Открытие» Джорджа Урумова к 12 годам тюремного заключения.
Урумов ранее был признан коллегией присяжных виновным в махинациях с бонусами для сотрудников, в мошенничестве со сделками с ценными бумагами Аргентины, а также отмывании денег.
Ущерб, причиненный ФК «Открытие» действиями Урумова и его сообщников, оценивается более чем в 170 миллионов долларов, сообщает The Financial Times.
Подельник Урумова — бывший брокер Threadneedle Asset Management Владимир Герсамия — приговорен лондонским судом к семи годам тюрьмы.
«Мы вполне удовлетворены решением суда, который дал однозначную оценку действиям Урумова, приговорив его к продолжительному тюремному заключению», — приводятся в пресс-релизе слова председателя правления «Открытие Холдинга» Алексея Карахана.