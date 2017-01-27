Бывший начальник министра образования станет ее заместителем
Начальник управления общественных проектов администрации президента Павел Зенькович станет заместителем министра образования, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.
Министр образования Ольга Васильева раньше была заместителем Павла Зеньковича в управлении общественных проектов. Там Васильева работала с момента основания управления в 2012 году. Пост министра она заняла в августе 2016-го.
Одна из задач управления общественных проектов — подготовка предложений «по укреплению духовно-нравственных основ российского общества, совершенствованию работы по патриотическому воспитанию молодежи». Самый успешный проект первого года существования подразделения АП — выставка «Православная Русь. Романовы» в Манеже.
Павел Зенькович отзывался об Ольге Васильевой как о «потрясающем эксперте».
Наиболее вероятным преемником Зеньковича в должности начальника управления собеседники РБК, близкие к Кремлю, назвали Сергея Новикова, который в настоящее время занимает пост замначальника управления внутренней политики (УВП) и отвечает за информационную повестку.