Барабанщик The Allman Brothers покончил с собой

The Miami Herald
15:53, 27 января 2017
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Барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс покончил с собой в возрасте 69 лет.

Музыкант, который был одним из основателей группы, застрелился в своем доме 24 января. По данным The Miami Herald, в этот момент рядом с ним находилась его жена. Когда на место прибыли полицейские, Тракс еще был жив, но спасти его не удалось.

В службе спасения, в которую обратилась супруга Тракса Мелинда, ошибочно записали, что именно она нажала на курок, но затем в полиции заявили, что не ведут никакого уголовного расследования в связи со смертью музыканта.

Тракс, один из десяти лучших барабанщиков в истории по версии Rolling Stone, еще дышал, когда прибыли полицейские, но скончался через несколько секунд после этого, и диспетчер поместил звонок в службу спасения под кодом «Сигнал 7», что означает сообщение о смерти (англ. яз.).

The Miami Herald
Бутч Тракс был бессменным барабанщиком The Allman Brothers с 1969 года и одним из основателей коллектива. С 1999 года в группе играл его племянник, гитарист Дерек Тракс.
The Allman Brothers основаны братьями Дуэйном и Греггом Оллманами. Группа считается одним из самых известных блюз-рок коллективов в мире. Группа неоднократно распадалась и собиралась вновь. В 2014 году The Allman Brothers окончательно объявили о завершении карьеры.
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