Барабанщик The Allman Brothers покончил с собой
Барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс покончил с собой в возрасте 69 лет.
Музыкант, который был одним из основателей группы, застрелился в своем доме 24 января. По данным The Miami Herald, в этот момент рядом с ним находилась его жена. Когда на место прибыли полицейские, Тракс еще был жив, но спасти его не удалось.
В службе спасения, в которую обратилась супруга Тракса Мелинда, ошибочно записали, что именно она нажала на курок, но затем в полиции заявили, что не ведут никакого уголовного расследования в связи со смертью музыканта.
Тракс, один из десяти лучших барабанщиков в истории по версии Rolling Stone, еще дышал, когда прибыли полицейские, но скончался через несколько секунд после этого, и диспетчер поместил звонок в службу спасения под кодом «Сигнал 7», что означает сообщение о смерти (англ. яз.).