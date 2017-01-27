Барабанщик The Allman Brothers покончил с собой

Барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс покончил с собой в возрасте 69 лет.

Музыкант, который был одним из основателей группы, застрелился в своем доме 24 января. По данным The Miami Herald, в этот момент рядом с ним находилась его жена. Когда на место прибыли полицейские, Тракс еще был жив, но спасти его не удалось.

В службе спасения, в которую обратилась супруга Тракса Мелинда, ошибочно записали, что именно она нажала на курок, но затем в полиции заявили, что не ведут никакого уголовного расследования в связи со смертью музыканта.