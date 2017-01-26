Велодорожками оборудуют еще более 20 улиц в центре Москвы

На 23 улицах в центре Москвы планируется оборудовать велодорожки и полосы для движения велосипедов. Конкурс на разработку проектной документации на проведении этих работ объявил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Начальная (максимальная) цена контракта, согласно документации на сайт госзакупок, составляет 9 миллионов 966 тысяч рублей.

На первом этапе, говорится в техническом задании, велодорожки и велополосы в частности планируется обустроить: на Кремлевской набережной, Боровицкой площади, на улицах Моховая, Охотный ряд, Большая Якиманка, Малая Дмитровка и ряде других, а также на внутренней стороне Садового кольца между Арбатом и Долгоруковской улицей, части Лубянской площади и Театрального проезда.

На втором этапе велополосы и дорожки для велосипедистов должны появиться на 3-й и 4-й Тверской-Ямской, улицах Петровка и Александра Невского.

Предполагается, что на велодорожках и велополосах будут установлены более 40 специальных светофоров.