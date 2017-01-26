Умер посол России в Индии

Посол России в Индии Александр Кадакин умер в Нью-Дели на 68 году жизни. Как сообщил ТАСС дипломатический источник, «посол скончался сегодня [26 января] в 8 утра в результате сердечной аритмии».

Официальные представители российской дипмиссии в Индии факт смерти Кадакина подтвердили.

Соболезновния в связи со смертью Кадакина выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди, написавший в твиттере, что «глубоко опечален» произошедшим.

«Он был прекрасным дипломатом, большим другом Индии, свободно владеющим хинди, он неустанно работал над упрочением связей Индии и России», — написал Моди.