Умер посол России в Индии
Посол России в Индии Александр Кадакин умер в Нью-Дели на 68 году жизни. Как сообщил ТАСС дипломатический источник, «посол скончался сегодня [26 января] в 8 утра в результате сердечной аритмии».
Официальные представители российской дипмиссии в Индии факт смерти Кадакина подтвердили.
Соболезновния в связи со смертью Кадакина выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди, написавший в твиттере, что «глубоко опечален» произошедшим.
«Он был прекрасным дипломатом, большим другом Индии, свободно владеющим хинди, он неустанно работал над упрочением связей Индии и России», — написал Моди.
Александр Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе. На службу в МИД он поступил в 1972 году после окончания МГИМО.
В 1993–1997 годах Кадакин был послом РФ в Непале, с 1997 по 1999 годы руководил Департаментом лингвистического обеспечения МИД России.
С 1999 по 2004 год Кадакин был послом РФ в Индии. В 2004–2005 годах он работал послом по особым поручениям МИД, с 2005 по 2009 год был послом России в Швеции. В октябре 2009 года он был вновь назначен послом в Индии.