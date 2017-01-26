СПЧ предложил вывести из-под «пакета Яровой» миссионерскую деятельность

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложил вывести из-под действия «пакета Яровой» миссионерскую деятельность и, при необходимости, разработать для нее новые законодательные нормы.

Об этом, пишут «Ведомости», говорится в экспертном заключении, подготовленном СПЧ на пакет «антитеррористических поправок», разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Авторы заключения указывают, что непонятно, как касающиеся миссионерства поправки в закон о свободе совести вообще связаны с «антитеррористическим пакетом». Кроме того, считают в СПЧ, эти нормы закона уже провоцирует произвольное правоприменение — например, к ответственности по нему в основном привлекают протестантов.

В настоящий момент, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов, проект экспертного заключения находится на стадии голосования членов совета.