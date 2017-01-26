СПЧ предложил вывести из-под «пакета Яровой» миссионерскую деятельность

Ведомости
06:25, 26 января 2017
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Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложил вывести из-под действия «пакета Яровой» миссионерскую деятельность и, при необходимости, разработать для нее новые законодательные нормы.

Об этом, пишут «Ведомости», говорится в экспертном заключении, подготовленном СПЧ на пакет «антитеррористических поправок», разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Авторы заключения указывают, что непонятно, как касающиеся миссионерства поправки в закон о свободе совести вообще связаны с «антитеррористическим пакетом». Кроме того, считают в СПЧ, эти нормы закона уже провоцирует произвольное правоприменение — например, к ответственности по нему в основном привлекают протестантов.

В настоящий момент, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов, проект экспертного заключения находится на стадии голосования членов совета.

Выводы СПЧ о нормах «пакета Яровой», касающихся мобильных операторов и интернет-провайдеров, а также изменений в Уголовном кодексе, в основном те же, что и в первом заключении. Так, требование о хранении данных СПЧ считает «беспрецедентным покушением на неприкосновенность личной жизни граждан», а ужесточение ряда статей УК и введение новых составов преступлений — неоправданным и зачастую лишенным смысла. 

Ведомости
Заключение на «пакет Яровой» СПЧ подготовил в связи с тем, что петиция об отмене «антитеррористических поправок» набрала на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) 100 тысяч голосов. Предыдущий раз СПЧ представлял заключение на «пакет Яровой» при его рассмотрении в Госдуме.
Ранее в январе петиция была рассмотрена экспертной рабочей группой под руководством министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Петиция была отклонена, но эксперты рекомендовали изменить закон так, чтобы исключить возможность широкого толкования понятий «миссионерская деятельность» и «экстремизм».
Пакет «антитеррористических поправок» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года. Он, в числе прочего, вносит поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», запрещающие проповедовать без соответствующих документов и вне специально отведенных мест.
По «закону Яровой» суд Владивостока изъял у «Армии спасения» несколько десятков Библий и распорядился их уничтожить. Позже решение об уничтожении Библий было заменено на их конфискацию. В Санкт-Петербурге по «пакету Яровой» по обвинению в незаконном миссионерстве был задержан индуист Дмитрий Угай, читавший лекцию о йоге. Суд Угая оправдал.

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