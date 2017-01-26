Полиция Москвы сообщила о предотвращении терактов перед выборами

В Москве незадолго до выборов Госдуму, прошедших в сентябре, была раскрыта террористическая группа, планировавшая теракты в городе. Об этом объявил глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов.

В террористическую группу входили восемь человек, сообщил Баранов, не став раскрывать другие подробности.

Баранов также отметил, что эффективность выявления преступлений террористической направленности в Москве в 2016 году выросла на 86 процентов по сравнению с предыдущим годом.