«Почта России» выпустит марку с портретом убитого посла Карлова

Марка с портретом Карлова, сообщила пресс-служба «Почты России», войдет в серию «Герои Российской Федерации». Выпуск марки запланирован на февраль 2017 года.

«Почта России» выпустит в обращение марку, посвященную погибшему в Турции российскому послу Андрею Карлову.

Марки в серии «Герои Росийской Федерации» «Почта России» выпускает с 2012 года.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия выставки в Анкаре. Посла застрелил сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ. Убийца Карлова был застрелен полицией на месте преступления.