«Почта России» выпустит марку с портретом убитого посла Карлова

РИА Новости
11:27, 26 января 2017
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«Почта России» выпустит в обращение марку, посвященную погибшему в Турции российскому послу Андрею Карлову.

Марка с портретом Карлова, сообщила пресс-служба «Почты России», войдет в серию «Герои Российской Федерации». Выпуск марки запланирован на февраль 2017 года.

Марки в серии «Герои Росийской Федерации» «Почта России» выпускает с 2012 года.
Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия выставки в Анкаре. Посла застрелил сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ. Убийца Карлова был застрелен полицией на месте преступления. 
Карлову посмертно было присвоено звание «Герой Российской Федерации».

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