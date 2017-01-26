«Почта России» выпустит марку с портретом убитого посла Карлова
«Почта России» выпустит в обращение марку, посвященную погибшему в Турции российскому послу Андрею Карлову.
Марка с портретом Карлова, сообщила пресс-служба «Почты России», войдет в серию «Герои Российской Федерации». Выпуск марки запланирован на февраль 2017 года.
Марки в серии «Герои Росийской Федерации» «Почта России» выпускает с 2012 года.
Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия выставки в Анкаре. Посла застрелил сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ. Убийца Карлова был застрелен полицией на месте преступления.
Карлову посмертно было присвоено звание «Герой Российской Федерации».