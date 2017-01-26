На выкинувшего из машины женщину с ребенком таксиста завели уголовное дело

В Москве полиция задержала водителя такси, который с применением силы высадил из машины женщину с маленьким ребенком. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «побои» (ст. 116 УК РФ).

Инцидент произошел 26 января на Воронцовской улице. По данным полиции, между водителем и женщиной возник конфликт из-за того, что ребенок испачкал сиденье в машине.

«Водитель вышел из автомашины и вытолкнул мать вместе с ребенком, при этом мальчик упал и ударился головой о землю», — сообщили в пресс-службе полиции.

«Яндекс.Такси» заблокировал аккаунт водителя в своей системе, пишет ТАСС.