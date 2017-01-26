Крымскому адвокату дали десять суток за фотографии с митинга «Хизб ут-Тахрир» в соцсетях

Интерфакс
18:16, 26 января 2017
Надежный источник

В Симферополе суд арестовал на десять суток адвоката Эмиля Курбединова, который представляет интересы нескольких крымскотатарских активистов, в том числе обвиняемого в экстремизме члена запрещенного Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Курбединова признали виновным в публичном демонстрировании символики запрещенной организации (ст. 20.3 КоАП). 

Как сообщил «Интерфаксу» коллега адвоката Эдем Семедляев, дело связано с размещением в соцсетях фото и видео с митинга организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана в РФ террористической. Митинг прошел в 2013 году в Крыму; власти Украины не считают «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией.

Ранее в четверг силовики, представившиеся сотрудниками центра «Э» МВД Крыма, задержали адвоката, провели обыски у него в офисе и по месту жительства, где зарегистрирована адвокатская коллегия.

Интерфакс
Член Меджлиса крымскотатарского народа (организация с апреля 2016 года запрещена в РФ), бывший глава Бахчисарайского района Ильми Умеров проходит по делу о призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). Он находится под подпиской о невыезде.
25 января в Симферополе был задержан адвокат Николай Полозов, также представляющий интересы Ильми Умерова. Его доставили в управление ФСБ для допроса по делу Умерова. На вопросы он отвечать отказался, после чего его отпустили. Полозов называет свое задержание похищением.
Эмиль Курбединов представляет интересы нескольких жителей Крыма, которых обвиняют в участии в организации «Хизб ут-Тахрир» (Партия исламского освобождения), которая в РФ признана террористической и запрещена с 2003 года. 

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