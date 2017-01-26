Крымскому адвокату дали десять суток за фотографии с митинга «Хизб ут-Тахрир» в соцсетях

В Симферополе суд арестовал на десять суток адвоката Эмиля Курбединова, который представляет интересы нескольких крымскотатарских активистов, в том числе обвиняемого в экстремизме члена запрещенного Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Курбединова признали виновным в публичном демонстрировании символики запрещенной организации (ст. 20.3 КоАП).

Как сообщил «Интерфаксу» коллега адвоката Эдем Семедляев, дело связано с размещением в соцсетях фото и видео с митинга организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана в РФ террористической. Митинг прошел в 2013 году в Крыму; власти Украины не считают «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией.