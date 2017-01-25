Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей продлили на два месяца

Роспотребнадзор
07:09, 25 января 2017
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Роспотребнадзор продлил на 60 дней запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью более 25 процентов. Соответствующее постановление подписано 24 января, когда истек срок предыдущего месячного запрета.

В ведомстве отметили за это время из оборота изъяли более полумиллиона единиц продукции, а количество отравлений снизилось на 33 процента. По мнению Роспотребнадзора, эти меры не оказали негативного воздействия на работу компаний, которые продают парфюмерию и бытовую химию.

Запрет на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией был введен в декабре 2016 года после массового отравления в Иркутстке. 76 человек погибли от употребления жидкости для ванн «Боярышник», в которой вместо этилового спирта содержался метанол.
После отравления было возбуждено уголовное дело, а президент России Владимир Путин поручил отрегулировать акцизные ставки для борьбы с продажей контрафактного алкоголя.

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