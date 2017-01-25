Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей продлили на два месяца

В ведомстве отметили за это время из оборота изъяли более полумиллиона единиц продукции, а количество отравлений снизилось на 33 процента. По мнению Роспотребнадзора, эти меры не оказали негативного воздействия на работу компаний, которые продают парфюмерию и бытовую химию.

Роспотребнадзор продлил на 60 дней запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью более 25 процентов. Соответствующее постановление подписано 24 января, когда истек срок предыдущего месячного запрета.

Запрет на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией был введен в декабре 2016 года после массового отравления в Иркутстке. 76 человек погибли от употребления жидкости для ванн «Боярышник», в которой вместо этилового спирта содержался метанол.

После отравления было возбуждено уголовное дело, а президент России Владимир Путин поручил отрегулировать акцизные ставки для борьбы с продажей контрафактного алкоголя.