Центробанк потребовал от Навального доказательств давления на «Яндекс.Деньги»

Центральный банк России объявил, что не оказывал давление на «Яндекс.Деньги» из-за сбора средств Алексеем Навальным на президентскую кампанию. Об этом сообщается в фейсбуке регулятора.

В банке отметили, что пока не получали обращения Навального, но решили ответить ему публично. ЦБ также потребовал от Навального предъявить доказательства давления, назвав имя сотрудника Центробанка, который якобы требовал закрыть кошелек «Яндекс.Денег».

Если доказательства предъявлены не будут, то, по мнению ЦБ, читатели Навального заслуживают извинений.

Регулятор также отметил, что в опубликованной переписке Навального с «Яндекс.Деньгами» нет прямых указаний на влияние ЦБ. В банке добавили, что не занимаются регулированием отношений в избирательной сфере, на которые ссылались в «Яндексе».

Обновление. Навальный назвал ответ Центробанка «удивительным по своей наглости». Он повторил, что свидетельством давления является изменение политики «Яндекс.Денег» в отношении сбора средств.