Полиция отказалась возбуждать дело о поддельных дипломах кандидатов в депутаты

Министерство внутренних дел отказалось заводить уголовные дела из-за того, что на выборах в Госдуму некоторые кандидаты представили данные фальшивых дипломов об образовании. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Всего ЦИК обнаружил фальшивые дипломы у 21 кандидата. Памфилова заявила, что по этому факту должны быть «приняты какие-то меры». Сейчас материалы находятся в прокуратуре Москвы.

Как передает «Интерфакс», Памфилова также рассказала о расследовании затопления хранилища избирательных документов в Дагестане. Прокуратура подтвердила, что документы хранились ненадлежащим образом. «Я думаю, что будут серьезные последствия», — добавила глава ЦИК.

Всего после выборов было возбуждено 21 уголовное дело, рассказала Памфилова. По одному из них уже есть судебное решение.