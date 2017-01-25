Мужчина, арестованный за похищение девочки в Оренбурге, признался в других преступлениях против детей

ТАСС
20:50, 25 января 2017
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Уроженец Пермского края Юрий Тиунов, задержанный 17 января в Оренбурге по подозрению в похищении 12-летней девочки, признался в совершении преступлений против детей в 2011 и 2013 году, в том числе в убийстве.

После задержания мужчины выяснилось, что его генотип совпадает с генотипом человека, который в 2011 году в Пермском крае совершил преступления сексуального характера в отношении двоих мальчиков.

На допросе он признался в совершении не только этих преступлений, но и в убийстве в 2013 году ребенка, который пропал по дороге из школы.

Его этапировали в Пермский край, где он «рассказал об обстоятельствах убийства малолетнего и показал место сокрытия тела на земельном участке с дачным домом его родителей», сообщили в СК.

В ходе расследования преступлений в Краснокаменске было допрошено более двух тысяч человек, проведено огромное количество генотипоскопичеких и судебных экспертиз. На основании этих исследований был выделен генетический профиль преступника, он был поставлен на учет в федеральную базу данных геномной информации.

ТАСС
Юрий Тиунов был задержан 17 января в Оренбурге. В этот день стало известно, что во дворе жилого дома неизвестный затолкал в машину 12-летнюю девочку и увез. Вечером участвовавшие в поисках волонтеры нашли возле городской свалки подходящую под описание машину, рядом с которой находился мужчина. Девочка была найдена в машине невредимой.
Полиция выяснила, что за несколько минут до похищения мужчина попытался увезти с собой двух других девочек, но им удалось отбиться от него.
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