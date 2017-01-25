Ликвидировано антикоррупционное управление МВД, где служил полковник Захарченко

Приказ о ликвидации управления «Т», по его словам, уже подписан, сотрудникам раздали уведомления.

Управление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, в котором служил полковник Дмитрий Захарченко, ликвидировано. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В начале сентября 2016 года был задержан полковник Дмитрий Захарченко, занимавший пост заместителя руководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России.

При обыске в квартире родственницы Захарченко были обнаружены наличные в разной валюте на общую сумму в 9 миллиардов рублей. По одной из версий, обнаруженные у Захарченко средства могли быть выведены из Нота-банка, лишившегося лицензии в ноябре 2015 года. В ноябре стало известно, что по делу Захарченко арестованы счета на 16 миллионов долларов.

Захарченко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и взятке в 7 миллионов рублей. Он свою вину не признает. После возбуждения уголовного дела Захарченко был уволен из правоохранительных органов.