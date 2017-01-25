Китай назвал сообщения о размещении баллистических ракет на границе с РФ «слухами из интернета»
Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что сообщения о размещении на границе с РФ мобильных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами Dongfeng-41 (DF-41) — не более чем «слухи, гуляющие по интернету».
Хуа Чуньин отметила, что Китай обратил внимания на «позитивную» реакцию на эти сообщения Кремля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Россия не воспринимает военное строительство в Китае как угрозу.
«Стратегическое взаимное доверие между двумя сторонами растет. Мы будем работать с РФ для дальнейшего углубления и расширения нашей всесторонней стратегической координации в разных областях», — заявила Хуа Чуньин.
24 января китайский таблоид Global Times со ссылкой на гонконгские и тайваньские СМИ сообщил об установке в приграничной провинции Хэйлунцзян мобильных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами DF-41, о принятии которых на вооружение официально еще не объявлялось.