Китай назвал сообщения о размещении баллистических ракет на границе с РФ «слухами из интернета»

МИД Китайской народ
16:45, 25 января 2017
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Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что сообщения о размещении на границе с РФ мобильных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами Dongfeng-41 (DF-41) — не более чем «слухи, гуляющие по интернету».

Хуа Чуньин отметила, что Китай обратил внимания на «позитивную» реакцию на эти сообщения Кремля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Россия не воспринимает военное строительство в Китае как угрозу.

«Стратегическое взаимное доверие между двумя сторонами растет. Мы будем работать с РФ для дальнейшего углубления и расширения нашей всесторонней стратегической координации в разных областях», — заявила Хуа Чуньин.

МИД Китайской народ
24 января китайский таблоид Global Times со ссылкой на гонконгские и тайваньские СМИ сообщил об установке в приграничной провинции Хэйлунцзян мобильных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами DF-41, о принятии которых на вооружение официально еще не объявлялось.
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