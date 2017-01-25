Активисты повесили баннер «Сопротивляйтесь» на башенный кран около Белого дома

В Вашингтоне семеро активистов «Гринписа» залезли на строительный кран и развернули транспарант с надписью Resist («Сопротивляйтесь»). Как пишет The Washington Post, некоторые из них приковали себя к крану.

Greenpeace protesters unfurl "Resist" banner from DC crane pic.twitter.com/1UFRByj0pA — Maggie Mazzetti (@maggiemazzetti) January 25, 2017

Активистка и одна из руководителей организации Карен Топакиан объяснила протест действиями и обещаниями президента США Дональда Трампа, в том числе решением снять запрет на строительство нефтепроводов, против которых выступали экологические активисты, а также запретом финансирования НКО, связанных с абортами.

Кран стоит в северо-западной части города, на пересечении улиц 15-й и L; это место расположено в нескольких кварталах от Белого дома.

Активисты залезли на кран около шести утра по местному времени (около двух часов дня по Москве). Акция вызвала транспортные заторы, пишет газета. На месте присутствуют сотрудники полиции и спасатели. Они не вмешиваются в происходящее.

Стройка идет на месте, где раньше располагалась редакция Washington Post. Сейчас там строится здание для американского ипотечного агентства Fannie Mae.