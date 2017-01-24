В РПЦ попросили не увязывать вопросы о передаче Церкви Исаакиевского собора и объектов в Херсонесе

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал не связывать друг с другом вопросы о передаче объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический» Крымской епархии УПЦ и о передаче РПЦ Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

«В отличие от „Херсонеса Таврического“ для передачи Исаакиевского собора предоставления никаких помещений для музейных коллекций не требуется, и поэтому считаю необоснованным связывать две данные ситуации и использовать их для обострения конфликтности», — сказал он.

Легойда заявил, что до предоставления музею-заповеднику «Херсонес Таврический» других помещений для размещения коллекций разговоры о передаче епархии объектов являются «беспочвенными».

«Кроме того, речь идет исключительно о передаче Церкви храмов и монастырских строений, а не иных музейных объектов», — сказал он.