В РПЦ попросили не увязывать вопросы о передаче Церкви Исаакиевского собора и объектов в Херсонесе

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
17:02, 24 января 2017
Надежный источник

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал не связывать друг с другом вопросы о передаче объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический» Крымской епархии УПЦ и о передаче РПЦ Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

«В отличие от „Херсонеса Таврического“ для передачи Исаакиевского собора предоставления никаких помещений для музейных коллекций не требуется, и поэтому считаю необоснованным связывать две данные ситуации и использовать их для обострения конфликтности», — сказал он.

Легойда заявил, что до предоставления музею-заповеднику «Херсонес Таврический» других помещений для размещения коллекций разговоры о передаче епархии объектов являются «беспочвенными».

«Кроме того, речь идет исключительно о передаче Церкви храмов и монастырских строений, а не иных музейных объектов», — сказал он.

23 января стало известно, что Крымская и Севастопольская епархия УПЦ попросила передать ей 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический», которые ранее относились к закрытому в 1920-е годы Херсонесскому Князь-Владимирскому мужскому монастырю. в епархии, в частности, раскритиковали хранение в подвалах монастыря музейных экспонатов.
В Минкультуры РФ заявили, что передача объектов возможна, «если музей получит адекватную замену этим помещениям». Руководство музея назвало возможную передачу объектов угрозой развитию заповедника.
В январе 2017 года власти Санкт-Петербурга объявили о намерении передать РПЦ Исаакиевского собора, который находится в пользовании музея. Это решение вызвало критику со стороны ряда организаций, в том числе Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области и регионального союза ученых.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться