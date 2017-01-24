В Хабаровске мужчину задержали за убийство жены, детей и бабушки

В Хабаровске задержан Павел Иванов, которого подозревают в убийстве своей жены, двух дочерей и бабушки. Его объявили в розыск после того, как тела двух женщин и двух девочек были обнаружены в сгоревшем доме в Индустриальном районе города.

Пожар в доме семьи Ивановых начался в ночь на 24 января. После того, как он был потушен, в доме нашли тело женщины и двух ее дочерей. Тело еще одной женщины находилось в пристройке. По информации DVnovosti, по крайней мере на двух телах есть признаки насильственной смерти.

В момент задержания Иванов находился в неадекватном состоянии, от него пахло гарью. По информации следователей, мужчина злоупотреблял алкоголем, а его семья испытывала финансовые трудности.

По факту случившегося возбудили дело об убийстве двух и более человек.