У Конституционного суда после заседания по жалобе Ильдара Дадина задержали его жену

В Санкт-Петербурге у здания Конституционного суда, где 23 января рассматривалась жалоба гражданского активиста Ильдара Дадина, задержаны несколько человек, в том числе его жена Анастасия Зотова.

«Медиазона» пишет, что также задержаны активист Сергей Айнбиндер и сотрудники издания Sota.Vision, в том числе его учредитель Александра Агеева.

По словам Зотовой, они были задержаны после того, как подошли к стоявшему у суда «пикетчику», чтобы помочь ему в общении с полицией, пишет «ОВД-Инфо». По информации издания, в результате полиция задержала троих человек, которые подошли к активисту, а сам он остался на свободе.

Задержание объяснили переходом дороги в неположенном месте. Их доставили в 1-й отдел полиции по Адмиралтейскому району. «ОВД-Инфо» пишет, в отделении также находится «активист Степаныч», задержанный за пикет. Где именно он был задержан, не уточняется.

Обновление. Примерно через два часа задержанных отпустили.

Нас только что задержали у Конституционного суда РФ @Alasta_ven pic.twitter.com/iKP7ja6Tgr — Александра Агеева (@ageevasana) January 24, 2017

Аааапхаха, не успели выйти из Конституционного суда, как нас задержали :) — анастасия зотова (@Alasta_ven) January 24, 2017

Свободу Дадину! Отменить 212.1 Мы в полицейском отделе Адмиралтейского района Санкт-Петербурга @Alasta_ven pic.twitter.com/5Bvcm7dTwJ — Александра Агеева (@ageevasana) January 24, 2017

В Москве 23 января несколько человек были задержаны на пикетах в поддержку Дадина. Позже их отпустили без составления протоколов.