У Конституционного суда после заседания по жалобе Ильдара Дадина задержали его жену

Медиазона
14:14, 24 января 2017
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В Санкт-Петербурге у здания Конституционного суда, где 23 января рассматривалась жалоба гражданского активиста Ильдара Дадина, задержаны несколько человек, в том числе его жена Анастасия Зотова.

«Медиазона» пишет, что также задержаны активист Сергей Айнбиндер и сотрудники издания Sota.Vision, в том числе его учредитель Александра Агеева.

По словам Зотовой, они были задержаны после того, как подошли к стоявшему у суда «пикетчику», чтобы помочь ему в общении с полицией, пишет «ОВД-Инфо». По информации издания, в результате полиция задержала троих человек, которые подошли к активисту, а сам он остался на свободе.

Задержание объяснили переходом дороги в неположенном месте. Их доставили в 1-й отдел полиции по Адмиралтейскому району. «ОВД-Инфо» пишет, в отделении также находится «активист Степаныч», задержанный за пикет. Где именно он был задержан, не уточняется.

Обновление. Примерно через два часа задержанных отпустили.

В Москве 23 января несколько человек были задержаны на пикетах в поддержку Дадина. Позже их отпустили без составления протоколов.

Ильдар Дадин первым в РФ был приговорен к лишению свободы за неоднократное нарушение порядка проведения митинга. Он подал жалобу в Конституционный суд с требованием признать статью 212.1 УК РФ неконституционной. 23 января инстанция провела заседания по жалобе Дадина; решение пока не оглашено.
Ильдар Дадин отбывал наказание в карельской исправительной колонии номер 7. В ноябре 2016 года «Медуза» опубликовала его письмо, в котором он рассказал об издевательствах и избиениях, в которых участвовали сотрудники администрации колонии. Его слова подтвердили другие заключенные ИК-7 и их близкие, однако проверки ФСИН и СК не выявили нарушений. Позже Дадина перевели в другую колонию на Алтай.
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