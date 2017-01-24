Спасатели нашли тело 17-й погибшей в результате схода лавины на отель в Италии
В ходе поисково-спасательных работ у отеля Rigopiano в центральной Италии, на который 18 января сошла лавина, вечером 24 января найдено тело 17-й погибшей.
Пропавшими числятся 12 человек, находившихся в гостинице в момент схода лавины.
Утром 24 января сообщалось, что найдены тела 12 погибших.
Отель Rigopiano, расположенный в горах в центральной Италии, попал под лавину вечером 18 января. В отеле в этот момент находились 40 человек. Из-за сложных погодных условий спасатели смогли добраться до отеля и начать разбор завалов лишь 19 января.
В ходе поисковых работ были найдены живыми 11 человек. Большинство из них сильно не пострадали.