Спасатели нашли тело 17-й погибшей в результате схода лавины на отель в Италии

Пропавшими числятся 12 человек, находившихся в гостинице в момент схода лавины.

В ходе поисково-спасательных работ у отеля Rigopiano в центральной Италии, на который 18 января сошла лавина, вечером 24 января найдено тело 17-й погибшей.

Отель Rigopiano, расположенный в горах в центральной Италии, попал под лавину вечером 18 января. В отеле в этот момент находились 40 человек. Из-за сложных погодных условий спасатели смогли добраться до отеля и начать разбор завалов лишь 19 января.

В ходе поисковых работ были найдены живыми 11 человек. Большинство из них сильно не пострадали.