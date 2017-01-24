Россиянам разрешили ездить в Армению по внутреннему паспорту

Россия и Армения договорились о том, чтобы граждане обеих стран могли совершать взаимные поездки по внутренним паспортам. Соглашение об этом было подписано в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Россию.

Ранее замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян говорил, что урегулирование всех формальностей по этому вопросу будет завершено до лета 2017 года.

Помимо этого представители двух стран подписали несколько двусторонних документов о сотрудничестве на уровне министерств.