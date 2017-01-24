Россиянам разрешили ездить в Армению по внутреннему паспорту

РИА Новости
12:33, 24 января 2017
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Россия и Армения договорились о том, чтобы граждане обеих стран могли совершать взаимные поездки по внутренним паспортам. Соглашение об этом было подписано в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Россию.

Ранее замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян говорил, что урегулирование всех формальностей по этому вопросу будет завершено до лета 2017 года.

Помимо этого представители двух стран подписали несколько двусторонних документов о сотрудничестве на уровне министерств.

Сейчас между Россией и Арменией действует безвизовый режим. Россияне могут находиться в стране не более 180 дней в течение одного года.
Каждый год Армению посещают больше миллиона российских туристов.
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