Объявлен победитель литературной премии «НОС»

Лауреат не вышел за собственной премией, вместо него приз получал представитель издательства «Эксмо». Скорее всего, Борис Лего — это псевдоним издателя и писателя Олега Зоберна. Эту версию подтверждает то, что во время вручения премии на экране была фотография Зоберна.