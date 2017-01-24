Объявлен победитель литературной премии «НОС»
В Москве в «Гоголь-центре» прошла церемония вручения премии «НОС» за 2016 год. Победителем стал писатель Борис Лего с романом «Сумеречные рассказы».
Приз зрительских симпатий получил Игорь Сахновский с романом «Свобода по умолчанию».
Лауреат не вышел за собственной премией, вместо него приз получал представитель издательства «Эксмо». Скорее всего, Борис Лего — это псевдоним издателя и писателя Олега Зоберна. Эту версию подтверждает то, что во время вручения премии на экране была фотография Зоберна.
Литературная премия «Новая словесность» («НОС») вручается с 2009 года. Учредитель премии — фонд Михаила Прохорова.
На премию также претендовали Евгений Водолазкин («Авиатор»), Кирилл Кобрин («Шерлок Холмс и рождение современности. Деньги, девушки, денди Викторианской эпохи»), Сергей Кузнецов («Калейдоскоп: расходные материалы»), Владимир Мартынов («Книга перемен»), Александра Петрова («Аппендикс») и Сергей Лебедев («Люди августа»).