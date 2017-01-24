ФСБ: за год хакеры 70 миллионов раз атаковали российскую информационную инфраструктуру

За год на объекты критической информационной инфраструктуры было совершено около 70 миллионов компьютерных атак. Об этом рассказал представитель центра безопасности связи ФСБ России Николай Мурашов.

Он заметил, что большинство этих атак производились из-за рубежа. По словам Мурашова, крупные инфраструктурные объекты, связанные с железнодорожным транспортом и корпорацией «Газпром», уже используют необходимые средства защиты от хакерских атак.

«Вместе с тем, есть предприятия, где с нашей точки зрения внимания этому уделяется недостаточно», — добавил представитель ФСБ.

Мурашов также упрекнул компании Microsoft и Cisco за критику подготовленного для защиты инфраструктуры законопроекта. Он заметил, что подобное законодательство действует в Германии, Австрии и США.