ФСБ: за год хакеры 70 миллионов раз атаковали российскую информационную инфраструктуру

Интерфакс
12:01, 24 января 2017
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За год на объекты критической информационной инфраструктуры было совершено около 70 миллионов компьютерных атак. Об этом рассказал представитель центра безопасности связи ФСБ России Николай Мурашов.

Он заметил, что большинство этих атак производились из-за рубежа. По словам Мурашова, крупные инфраструктурные объекты, связанные с железнодорожным транспортом и корпорацией «Газпром», уже используют необходимые средства защиты от хакерских атак.

«Вместе с тем, есть предприятия, где с нашей точки зрения внимания этому уделяется недостаточно», — добавил представитель ФСБ.

Мурашов также упрекнул компании Microsoft и Cisco за критику подготовленного для защиты инфраструктуры законопроекта. Он заметил, что подобное законодательство действует в Германии, Австрии и США.

24 января комитет Госдумы по безопасности рекомендовал принять в первом чтении правительственный пакет законопроектов об информационной безопасности. Он, в частности, вводит новую статью в Уголовный кодекс о посягательстве на критическую информационную инфраструктуру России.
По итогам 2015 года ФСБ уже отчитывалась о количестве обнаруженных хакерских атак. Тогда сообщалось, что за год государственные сайты были атакованы 70 миллионов раз.

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