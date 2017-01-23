В Магадане ввели талоны на бензин

Департамент тарифов и цен
08:02, 23 января 2017
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На автозаправочных станциях Магадана введена продажа бензина Аи-95 по талонам, говорится в сообщении областного департамента тарифов и цен.

Временное ограничение на продажу такого бензина, как сообщается, связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион.

Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается, запасов автомобильного топлива достаточно для удовлетворения потребности автолюбителей региона.

Департамент тарифов и цен
Основное снабжение Магадана и Магаданской области углем, нефтепродуктами и продовольствием проводится в рамках так называемого северного завоза в летний период навигации.
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