В Магадане ввели талоны на бензин

На автозаправочных станциях Магадана введена продажа бензина Аи-95 по талонам, говорится в сообщении областного департамента тарифов и цен.

Временное ограничение на продажу такого бензина, как сообщается, связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион.